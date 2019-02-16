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Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Victor Moses hakkında ortaya çıkan gerçek Fenerbahçeli taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Victor Moses "lakabıyla" gündeme damga vurdu. Nijeryalı yıldız Victor Moses'in lakabını duyan Fenerbahçeli taraftarlar adeta küçük dilini yutuyor. İşte Victor Moses ve diğer ünlü futbolcuların birbirinden ilginç lakapları...

Giriş Tarihi: 16.02.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 08:07
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Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

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Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

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Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

BÜLENT KORKMAZ - BÜYÜK KAPTAN

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Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

FERNANDO - AHTAPOT

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Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

ABDULLAH ERCAN - KİRAZ