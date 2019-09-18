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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Simpsons karakterine dönüştü!

İtalya'nın ünlü grafik tasarım sanatçılarından Stefano Monda, birçok yıldız futbolcuyu ünlü çizgi dizi Simpsons karakterine dönüştürdü. Sanatçının yaptığı çizimler arasında kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun ve Fenerbahçe forması giyen bazı isimler de var. İşte Simpsons karakterine dönüşen futbolcular...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 09:52
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Simpsons karakterine dönüştü!

Severek izlenen çizgi dizi Simpsons'a farklı bir bakış açısı getiren İtalyan grafik tasarımcısı Stefano Monda, birçok yıldız futbolcuyu Simpsons karakterine dönüştürdü.İşte o çizimlerden bazıları...

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Simpsons karakterine dönüştü!

ALBERTO MORENO

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Simpsons karakterine dönüştü!

ALLAN MARQUES

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Simpsons karakterine dönüştü!

ANDREA RANOCCHIA

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Simpsons karakterine dönüştü!

ANTONIO FLORO FLORES