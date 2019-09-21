Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Başkent ekibi Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştükleri mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrılmayı bildi. Yeni transfer Adil Rami ilk kez sahadaydı ancak gösterdiği performans hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı adeta çıldırttı. İkinci yarıda oyundan alınan Adil Rami yerini Jailson'a bıraktı.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 23:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





