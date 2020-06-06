Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik zirve...

Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'nin yaptığı sunumun ardından yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve kaptan Emre Belözoğlu ile toplantıyı sürdüren Ali Koç, transfer politikası, kulübün mali durumu ve teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu.