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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik zirve...
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istenen sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış yeni hoca için arayışlar devam ediyordu. Sarı lacivertlilerde yönetim, kaptan Emre Belözloğlu ve scoutlarla beraber kritik bir zirve gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 06.06.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 11:51
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?