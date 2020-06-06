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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik zirve...

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istenen sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış yeni hoca için arayışlar devam ediyordu. Sarı lacivertlilerde yönetim, kaptan Emre Belözloğlu ve scoutlarla beraber kritik bir zirve gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 11:51
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe yönetimi, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve altyapı sorumluları ile bir toplantı yapıp, A'dan Z'ye kulübün gündemindeki konuları masaya yatırdı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

İlk olarak altyapıdan A takıma futbolcu çıkartılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, altyapı sorumluları Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'den brifing alan sarı lacivertli kulübün yönetimi, futbol akademisi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yanına yaptırılan otel inşaatı hakkında görüntülü bilgi aldı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'nin yaptığı sunumun ardından yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve kaptan Emre Belözoğlu ile toplantıyı sürdüren Ali Koç, transfer politikası, kulübün mali durumu ve teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

KOLTUK İÇİN 3 ADAY
Hürriyet'in haberine göre, Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımın başına getirilecek teknik adama henüz karar vermeyen sarı lacivertlilerde Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri öne çıktı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Üç hocanın transfer ihtimalleri şu şekilde değerlendiriliyor: