Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş iddia

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusuna yanıt olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Erol Bulut, Abdullah Avcı gibi isimlerin öne çıktığı listeye sürpriz bir isim daha eklendi.