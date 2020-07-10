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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş iddia

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusuna yanıt olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Erol Bulut, Abdullah Avcı gibi isimlerin öne çıktığı listeye sürpriz bir isim daha eklendi.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:14
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş iddia

Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken teknik direktörün kimin olacağı merak konusu olmuştu. Başkan Ali Koç canlı yayında o ismi sezon bitince açıklayacağını söylemişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe gündemine bomba gibi bir isim düştü. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş iddia

Sezonu en azından UEFA Avrupa Ligi biletini alarak kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı hala belirsiz.

Daha sarı lacivertli ekibin Abdullah Avcı ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Fenerbahçe bu haberi resmi siteden yalanlamıştı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş iddia

Sarı lacivertli ekibin adı birçok isimle adı geçiyor.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş iddia

Bu isimlerden en güçlü olarak Erol Bulut konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor Başkanı ve teknik adam Bulut konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş iddia

Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulunan teknik adam, "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım.