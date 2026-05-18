Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına kalabilmek için üç eleme turu oynayacak. Avrupa liglerinde sezonların tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekibin 2. eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşirken, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki olası eşleşmeler de belli olmaya başladı. UEFA'nın kura takvimi öncesinde temsilcinin Avrupa yolu şekilleniyor.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sırasıyla 2. eleme, 3. eleme ve play-off turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de büyük ölçüde belli oldu.

İlk olarak 2. eleme turunda seribaşı olarak yer alacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyor: İlk olarak 2. eleme turunda seribaşı olarak yer alacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyor:

Sturm Graz (Avusturya) Hearts (İskoçya) Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow)

GÖZLER ASTON VILLA'DA! İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 sıra içinde bitirmesi halinde ise Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinde değişiklik olacak.