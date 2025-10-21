21 Ekim 2025, Salı
Fenerbahçe’nin penaltısında ne konuşuldu? TFF Süper Lig’in 9. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında sarı-lacivertliler aleyhine verilen penaltı, futbolseverler arasında tartışma yarattı. Hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi arasında geçen konuşmalar da ortaya çıktı. VAR ekibinin 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi üzerine kenara gelen Şansalan'ın ne dediği de kayıtlarla birlikte netleşti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 21:21