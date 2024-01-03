Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak! Güle güle Kanarya Hava Yolları

Fenerbahçe, ocak ayı transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, bir yandan yeni takviyeler yapma planları yaparken, diğer yandan mevcut kadrodan ayrılacak oyuncuları belirleme çabasında. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Bright Osayi-Samuel ise Premier Lig'den birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.