03 Ocak 2024, Çarşamba
Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Güle güle Kanarya Hava Yolları
Fenerbahçe'nin formasını giyen Bright Osayi-Samuel'e olan transfer ilgisi hızla yükseliyor. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması, ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte, Fenerbahçe ise Bright Osayi-Samuel'in transferiyle finansal açıdan güç kazanmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlileri heyecanlandıran transfere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 05:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 05:07
- 1
- 4
- 2
- 4
- 3
- 4
- 4
- 4