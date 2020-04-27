Fenerbahçe'nin istediği oyuncunun transferine büyük engel çıktı!

İsimlere ek yapmak gerekirse de Kwadwo Asamoah ve Mauricio Isla'dan bahsetmek mümkün.

Kwadwo Asamoah, 2009'da 1 milyon Euro karşılığında İsviçre ekibi Bellinzona'dan transfer edilirken Universidad Catolica'nın altyapısında forma giyen Mauricio Isla da 2007'de 525 bin Euro karşılığında takıma kazandırılmıştı.

2012'DE PES ETTİ

Giampaolo Pozzo, özellikle Kwadwo Asamoah için gelen teklifleri sürekli reddederken oyuncuyu Milano ekipleri ve Napoli'ye vermedi. Oyuncuyu çok beğendiği belirtilen İtalyan iş adamı, en sonunda 2012'nin yaz aylarında pes etmek durumunda kaldı.

Kwadwo Asamoah, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle; Mauricio Isla ise 13.9 milyon Euro ile Udinese'den Juventus'a transfer oldu. Juventus, Udinese'nin başarılı iki bekini kadrosuna katarak önemli bir iş başardı.