Fenerbahçe’nin genç stoperi Suudi Arabistan yolcusu! İki takım bonservis bedelinde anlaşma sağladı

Transfer sezonunun sonlarına yaklaşırken, kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, bir yandan da teklif alan oyuncularını yüksek bonservis bedelleriyle satmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, genç stoper Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e satmak için masaya oturdu ve yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını unutturmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, kadrosunda olması hedeflediği isimleri tek tek kadrosuna katmayı başardı.

1-) Fenerbahçe, Meksikalı millî futbolcu Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 2025–2026 sezonu sonuna kadar geçerli olan bu anlaşmada satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

2-) Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

3-) Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Slovak stoper Milan Škriniar'ı, kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vararak bonservisiyle birlikte renklerine bağladı.

4-) Fenerbahçe, Salzburg'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip, Malili oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

5-) Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent'te forma giyen 23 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak oyuncuyu sarı-lacivertli renklere bağladı.

6-) Son olarak, Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 22,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirdi. Ayrıca, 2,5 milyon euro bonusla birlikte toplamda 25 milyon euroya milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

GENÇ STOPER SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Transfer sezonunun sonlarına yaklaşırken, kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, bir yandan da teklif alan oyuncularını yüksek bonservis bedelleriyle satmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, genç stoper Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e satmak için masaya oturdu ve yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı.

AL HILAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal ile Yusuf Akçiçek transferi için anlaşmaya vardı. Al Hilal'in sarı-lacivertli kulübe bu transfer için 22 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan %15 kâr payı da var. Yusuf Akçiçek'in menajerinin sözleşme görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği gelen bilgiler arasında.

Geçen sene U19 takımından A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman ilk 11'de oynayan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.