Fenerbahçe’nin genç stoperi Suudi Arabistan yolcusu! İki takım bonservis bedelinde anlaşma sağladı

AL HILAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal ile Yusuf Akçiçek transferi için anlaşmaya vardı. Al Hilal'in sarı-lacivertli kulübe bu transfer için 22 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan %15 kâr payı da var. Yusuf Akçiçek'in menajerinin sözleşme görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği gelen bilgiler arasında.