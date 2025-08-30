30 Ağustos 2025, Cumartesi
Fenerbahçe'nin genç stoperi Suudi Arabistan yolcusu! İki takım bonservis bedelinde anlaşma sağladı
Transfer sezonunun sonlarına yaklaşırken, kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, bir yandan da teklif alan oyuncularını yüksek bonservis bedelleriyle satmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, genç stoper Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e satmak için masaya oturdu ve yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 30.08.2025 18:04 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:17