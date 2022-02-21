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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in altyapı hocasından açıklama: Avrupa...

Bu sezon gösterdiği kötü performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yüzleri güldüren detay genç Arda Güler'in pozitif futbolu. Önce UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında süre alan ve etkili bir performans sergileyen genç yetenek, ardından Süper Lig'de Hatayspor maçına ilk 11'de başladı. Arda, oyunuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Genç futbolcunun altyapıdan hocası da önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 20:50 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 20:53
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Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’in altyapı hocasından açıklama: Avrupa...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşamaya ilk 11'de başlayan genç yıldız adayı Arda Güler, gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’in altyapı hocasından açıklama: Avrupa...

Arda Güler'in U16 takımından hocası Hasan Fırat, Fotomac.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı.

İşte Arda Güler'in hocası Hasan Fırat'ın açıklamaları:

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Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’in altyapı hocasından açıklama: Avrupa...

"SIRA DIŞI BİR OYUNCU"

Türkiye'de bir Arda Güler'e rast geldiniz mi derseniz, hayır gelmedim. Belki kısmen bir Ömer Faruk Beyaz'dan bahsedebiliriz. Benzer özellikleri var ama Arda gerçekten çok sıra dışı bir oyuncu. Ülke olarak çok şanslı bir ülkeyiz, çok özel yeteneklerimiz var.

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Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’in altyapı hocasından açıklama: Avrupa...

"TÜRKİYE'NİN MESSI'Sİ OLMAYA ADAY"

İsmail hocanın Arda Güler'i sahaya atabilmesi de çok değerli. Bende Arda bundan sonra da çok süre alması gereken bir oyuncu. Bence Arda, bu ülkenin Messi'si olmaya aday bir oyuncu. Şimdi Arda, mevkisel bazda konuşuluyor. Arda bunların hepsini oynar. 7 numara oynar, sahte 9 oynar. Yani adını ne koyarsanız sistem bazında, Arda hepsini oynar.

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Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’in altyapı hocasından açıklama: Avrupa...

"SADECE GELİŞEN DEĞİL, GELİŞTİREN DE BİR OYUNCU"

Daha önce yapılmamış bir proje de denenebilir Arda üzerinde. Ben Arda ile de çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Hem dayanıklılık değerleri, hem ikili mücadele değerleri, oyun içinde sorumluluk alma becerisi çok üst seviyede. Zayıf zannedersiniz, ama ayakları sağlam basar yere. Yerde çok görmezsiniz. Liderlik özelliğini bile küçük yaşlarda gösteriyordu. Şu anda büyük bir ışıkla karşı karşıyayız. Ve daha da ışıldamaya devam edecek. Yeter ki ne çok abartalım ne çok eleştirelim. Arda sadece gelişen değil, geliştiren de bir oyuncu.