Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Teknik heyet ve futbolcular, 2. eleme turunu kayıpsız geçerek bir üst tura yükselmeyi ve ardından güçlü rakiplerden biriyle mücadele etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda lig aşamasına ulaşma yolunda hata yapmak istemiyor.