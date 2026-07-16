Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve futbolcuların tüm dikkati ise ilk olarak Gornik Zabrze engelini aşmaya çevrilmiş durumda. Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakması halinde, 3. eleme turunda karşılaşabileceği olası rakipler netlik kazandı.
Fenerbahçe, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma hedefi doğrultusunda Avrupa mesaisine hazırlanırken, olası eşleşme senaryoları da netleşmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerin, 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu.
İLK HEDEF GORNIK ZABRZE'Yİ GEÇMEK
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de tüm hesaplar önce Gornik Zabrze engelini aşmak üzerine kuruldu.
Teknik heyet ve futbolcular, 2. eleme turunu kayıpsız geçerek bir üst tura yükselmeyi ve ardından güçlü rakiplerden biriyle mücadele etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda lig aşamasına ulaşma yolunda hata yapmak istemiyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ