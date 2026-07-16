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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve futbolcuların tüm dikkati ise ilk olarak Gornik Zabrze engelini aşmaya çevrilmiş durumda. Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakması halinde, 3. eleme turunda karşılaşabileceği olası rakipler netlik kazandı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 1

Fenerbahçe, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma hedefi doğrultusunda Avrupa mesaisine hazırlanırken, olası eşleşme senaryoları da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 2

Sarı-lacivertlilerin, 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu.

Ahaber
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 3

İLK HEDEF GORNIK ZABRZE'Yİ GEÇMEK

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de tüm hesaplar önce Gornik Zabrze engelini aşmak üzerine kuruldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 4

Teknik heyet ve futbolcular, 2. eleme turunu kayıpsız geçerek bir üst tura yükselmeyi ve ardından güçlü rakiplerden biriyle mücadele etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda lig aşamasına ulaşma yolunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 5

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 6

Union SG

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 7

Sparta Prag

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 8

NEC Nijmegen

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 9

Sturm Graz

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rahat yolu! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu 10

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