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Fenerbahçe'den yeni Arda Güler hamlesi! Genç yetenek sarı lacivertli formayı giyecek

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıkladı. Kanarya transferde arayışlarını sürdürürken, şu sıralar gündemden düşmeyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arda Güler bombası duyurulurken, yerine gelecek isim de belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:27
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Fenerbahçe’den yeni Arda Güler hamlesi! Genç yetenek sarı lacivertli formayı giyecek
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’den yeni Arda Güler hamlesi! Genç yetenek sarı lacivertli formayı giyecek
Güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıkladı.
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Fenerbahçe’den yeni Arda Güler hamlesi! Genç yetenek sarı lacivertli formayı giyecek
Kanarya transferde arayışlarını sürdürürken, şu sıralar gündemden düşmeyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe’den yeni Arda Güler hamlesi! Genç yetenek sarı lacivertli formayı giyecek
Arda Güler bombası duyurulurken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe’den yeni Arda Güler hamlesi! Genç yetenek sarı lacivertli formayı giyecek

AVRUPA ONU KONUŞUYOR

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler sadece Türk basınında değil, Avrupa'da da kendisine geniş yer buluyor.