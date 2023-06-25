Fenerbahçe'den yeni Arda Güler hamlesi! Genç yetenek sarı lacivertli formayı giyecek

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıkladı. Kanarya transferde arayışlarını sürdürürken, şu sıralar gündemden düşmeyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arda Güler bombası duyurulurken, yerine gelecek isim de belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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