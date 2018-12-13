Fenerbahçe'den rakiplerini çıldırtacak hamle!

Ligde ummadığı sonuçlarla karşılaşan Fenerbahçe'de yönetim kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Yapılan transferlerden iyi verim alınamadı. Hoca değişikliği ve futbolcuların beklenen performansın altında kalması Fenerbahçe'yi ligde zor duruma düşürdü. Kan uyuşmazlığını Yardımcı antrenör Koeman ile atlatmaya çalışan Sarı Lacivertli takım bunda da başarılı olamadı. Taraftar baskısıyla karşı karşıya kalan yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu. Takıma yeni bir hoca kazandırarak hem taraftarını mutlu etmek hem de futbolcuları kendine getirmek için hamlelerde bulunan Fenerbahçe'de rakiplerini kıskandıracak bir de tranfer bombası patladı. Sarı Lacivertli taraftarların merakla beklediği o isim sonunda basına sızdı. İşte Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olacak o ünlü yıldız...

Giriş Tarihi: 13.12.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





