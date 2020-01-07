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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi!

Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ara transfer döneminde yıldız golcü için karşı karşıya geldi. Vedat Muriç'in yanına mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertlilerde transferi bizzat asbaşkan Semih Özsoy yürütüyor. Özsoy'un yaptığı hamle Beşiktaş'ı kızdıracak cinsten. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 10:58
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi!

Transferde önceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi... Buna göre düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi!

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki eksik bölgeleri belirlemişti.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi!

Hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar sol bek, stoper ve santrfor transferlerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi!

Buna göre hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe yönetimi ilk olarak stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi!

Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Simon Falette transferini kiralık olarak bitirdi.