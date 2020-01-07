Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi!

Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ara transfer döneminde yıldız golcü için karşı karşıya geldi. Vedat Muriç'in yanına mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertlilerde transferi bizzat asbaşkan Semih Özsoy yürütüyor. Özsoy'un yaptığı hamle Beşiktaş'ı kızdıracak cinsten. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...