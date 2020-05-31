Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek Korona nedeniyle transfer çalışmalarına ara veren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Stoper bölgesinde büyük sıkıntı çeken sarı lacivertli takımdan, asrın hamlesi gelecek. Sarı kanaryanın eski kaptanı Alex, bu transferde aracı olacak. Giriş Tarihi: 31.05.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 11:50
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı. Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon öncesi en az 7-8 takviye yapmayı planlayan sarı- lacivertliler, bir dünya yıldızına göz dikti.
Fotomaç'ın haberine göre PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı renklerine bağlamayı hedefleyen Kanarya, temaslara başladı.