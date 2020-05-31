31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek

Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek

Korona nedeniyle transfer çalışmalarına ara veren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Stoper bölgesinde büyük sıkıntı çeken sarı lacivertli takımdan, asrın hamlesi gelecek. Sarı kanaryanın eski kaptanı Alex, bu transferde aracı olacak.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 11:50
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı. Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek

Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon öncesi en az 7-8 takviye yapmayı planlayan sarı- lacivertliler, bir dünya yıldızına göz dikti.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'den asrın hamlesi! Alex getirecek

Fotomaç'ın haberine göre PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı renklerine bağlamayı hedefleyen Kanarya, temaslara başladı.