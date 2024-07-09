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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz bir isim yolcu...

Süper Lig'de 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de sergilediği performans ile Avrupa devlerinin radarına girmişti. Sarı lacivertli ekip Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro'nun üzerine gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sırada Kadıoğlu'nun ayrılığı beklenirken sürpriz bir isim de transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Giriş: 09.07.2024 18:23 Güncelleme: 09.07.2024 18:34
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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz bir isim yolcu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz bir isim yolcu...

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz bir isim yolcu...

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun talipleri sıraya girdi.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz bir isim yolcu...

EURO 2024 performansıyla parlayan yıldızlar arasında yer alan ve uzun süredir Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanmıştı.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz bir isim yolcu...

SkyDE'nin haberine göre; Borussia Dortmund yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bedeli yüksek buldu.