Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz bir isim yolcu...

Süper Lig'de 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de sergilediği performans ile Avrupa devlerinin radarına girmişti. Sarı lacivertli ekip Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro'nun üzerine gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sırada Kadıoğlu'nun ayrılığı beklenirken sürpriz bir isim de transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...