Fenerbahçe'de son dakika bombaları patlıyor!

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Başkan Ali Koç ve yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Ersun Yanal'ın yönetime verdiği yıldız isimlerle tek tek dirsek teması kuruluyor. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla yürümek isteyen Fenerbahçe yönetimi, transferde kesenin ağzını açacak. Taraftarlarını sevindirmek isteyen Başkan Ali Koç hediyelerini açıklamaka üzere. Orta saha, hücum ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapmak isteyen yönetim 3 dünya yıldızını takıma kazandırma yolunda önemli bir adım attı. Özellikle orta saha ve golcü transferinde taraftarları heyecanlandıran isimlerle görüşen yönetimin bu hamlesi, rakiplerinin de gözünü korkuttu. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı da düşündürüyor.