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Fenerbahçe'de son dakika bombaları patlıyor!

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor.

Giriş Tarihi: 01.01.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 14:08
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Fenerbahçe'de son dakika bombaları patlıyor!

Başkan Ali Koç ve yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'de son dakika bombaları patlıyor!

Ersun Yanal'ın yönetime verdiği yıldız isimlerle tek tek dirsek teması kuruluyor.

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Fenerbahçe'de son dakika bombaları patlıyor!

Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla yürümek isteyen Fenerbahçe yönetimi, transferde kesenin ağzını açacak.

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Fenerbahçe'de son dakika bombaları patlıyor!

Taraftarlarını sevindirmek isteyen Başkan Ali Koç hediyelerini açıklamaka üzere.

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Fenerbahçe'de son dakika bombaları patlıyor!

Orta saha, hücum ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapmak isteyen yönetim 3 dünya yıldızını takıma kazandırma yolunda önemli bir adım attı.