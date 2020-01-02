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Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...
Süper Lig'in ilk yarısını Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, devre arasında takviye yapabilmek için birçok isim ile yollarını ayırmak zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, ilk olarak 59.6 milyon euro olan yıllık maaş bütçesini düşürmeye çalışacak. En az 7 oyuncuya veda etmeye hazırlanan Sarı Kanaryalar, tam 26 milyon euro gelir sağlayacak. Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri
Giriş Tarihi: 02.01.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 09:58
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