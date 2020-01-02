Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...

BONSERVİSLERDEN 13 MİLYON EURO

F.Bahçe, birçok kulübün transfer gündeminde olan Jailson, Zajc ve Mehmet Ekici'nin bonservislerinden en az 13 milyon euro bekliyor. Jailson'u 7, Zajc'ı 5, Mehmet'i de 1 milyon bedelle satmayı planlayan Kanarya, bu üçlüden önemli bir gelir hedefliyor.