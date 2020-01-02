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Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...

Süper Lig'in ilk yarısını Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, devre arasında takviye yapabilmek için birçok isim ile yollarını ayırmak zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, ilk olarak 59.6 milyon euro olan yıllık maaş bütçesini düşürmeye çalışacak. En az 7 oyuncuya veda etmeye hazırlanan Sarı Kanaryalar, tam 26 milyon euro gelir sağlayacak. Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri

Giriş Tarihi: 02.01.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 09:58
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Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...

Devre arası transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.

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Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...

Kulüp Lisans Talimatı gereği sarı- lacivertlilerin 206 milyon TL olarak harcama limiti 224 milyona (34 milyon euro) yükseldi. Ancak Kanarya, 31 Ekim 2019'da KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuların yıllık maaş bütçesinin 59.6 milyon euro olarak açıklamıştı.

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Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...

Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır...

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Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...

Bonservis bedelleri ve yıllık maaşlarıyla birlikte bu oyunculardan en az 26 milyon euro'luk gelir bekleyen Fenerbahçe, harcama limitindeki yüzde 30'luk sapma maddesiyle de rahat bir nefes alacak.

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Fenerbahçe'de operasyon! 7 yolcu...

BONSERVİSLERDEN 13 MİLYON EURO

F.Bahçe, birçok kulübün transfer gündeminde olan Jailson, Zajc ve Mehmet Ekici'nin bonservislerinden en az 13 milyon euro bekliyor. Jailson'u 7, Zajc'ı 5, Mehmet'i de 1 milyon bedelle satmayı planlayan Kanarya, bu üçlüden önemli bir gelir hedefliyor.