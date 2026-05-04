Fenerbahçe’den David hamlesi! 35 milyon euroluk golcü için temas başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken gözünü yeni sezona çevirdi. Haziran ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin Juventus'ta forma giyen Jonathan David ile ilgilendiği öne sürüldü. Kanadalı golcü için menajer düzeyinde temasların başladığı iddia edildi.
JONATHAN DAVID BOMBASI
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Juventus forması giyen Jonathan David ile ilgileniyor.Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının da bu isme sıcak baktığı ve listesine aldığı iddia edildi.
TEMASA GEÇİLDİ
Kanadalı santrforun transferi için menajeriyle temasların başladığı da ifade edildi.
İTALYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI
Sezon başında bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutan David, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.
Buna göre Serie A devinin, 26 yaşındaki yıldız için iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vereceği vurgulandı.
FIRSAT TRANSFERİ
Söz konusu krizi fırsata çevirmek isteyen adayların da David'i transfer etmeyi arzuladığı öne sürüldü.
Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde David'in yeni sezonda Fenerbahçe forması giyebileceği konuşuluyor.