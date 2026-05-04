Fenerbahçe’den David hamlesi! 35 milyon euroluk golcü için temas başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken gözünü yeni sezona çevirdi. Haziran ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin Juventus'ta forma giyen Jonathan David ile ilgilendiği öne sürüldü. Kanadalı golcü için menajer düzeyinde temasların başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 70 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk şansı mucizelere dayalı olan sarı-lacivertliler, kalan 2 maçını kazanıp beklemeye geçecek.
Fenerbahçe cephesinde gözle ise haziran ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurul seçiminde. Önümüzdeki sezona yeni bir başkan ve hocayla girecek olan Kanarya için transfer dedikoduları da gelmeye devam ediyor.
JONATHAN DAVID BOMBASI

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Juventus forması giyen Jonathan David ile ilgileniyor.Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının da bu isme sıcak baktığı ve listesine aldığı iddia edildi.

TEMASA GEÇİLDİ

Kanadalı santrforun transferi için menajeriyle temasların başladığı da ifade edildi.

İTALYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI

Sezon başında bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutan David, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.

Buna göre Serie A devinin, 26 yaşındaki yıldız için iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vereceği vurgulandı.

FIRSAT TRANSFERİ

Söz konusu krizi fırsata çevirmek isteyen adayların da David'i transfer etmeyi arzuladığı öne sürüldü.

Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde David'in yeni sezonda Fenerbahçe forması giyebileceği konuşuluyor.

13 GOLLÜK KATKI

Juventus formasıyla 44 müsabakaya çıkan David, 8 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.

Ottawa ISC altyapısından yetişen yıldız golcü, Gent ve Lille formaları da giydi.

PİYASA DEĞERİ

Kulübüyle 2030 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli santrforun Transfermarkt değeri ise 35 milyon Euro.

Jonathan David, Kanada Milli Takımı ile de 75 karşılaşmada 39 gol sevinci yaşadı.

