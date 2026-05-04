Fenerbahçe’den David hamlesi! 35 milyon euroluk golcü için temas başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken gözünü yeni sezona çevirdi. Haziran ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin Juventus'ta forma giyen Jonathan David ile ilgilendiği öne sürüldü. Kanadalı golcü için menajer düzeyinde temasların başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 70 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk şansı mucizelere dayalı olan sarı-lacivertliler, kalan 2 maçını kazanıp beklemeye geçecek.

Fenerbahçe cephesinde gözle ise haziran ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurul seçiminde. Önümüzdeki sezona yeni bir başkan ve hocayla girecek olan Kanarya için transfer dedikoduları da gelmeye devam ediyor.

JONATHAN DAVID BOMBASI Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Juventus forması giyen Jonathan David ile ilgileniyor.Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının da bu isme sıcak baktığı ve listesine aldığı iddia edildi. TEMASA GEÇİLDİ Kanadalı santrforun transferi için menajeriyle temasların başladığı da ifade edildi.

İTALYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI Sezon başında bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutan David, İtalya'da beklentileri karşılayamadı. Buna göre Serie A devinin, 26 yaşındaki yıldız için iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vereceği vurgulandı.