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Haberler Galeri Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de, gidecek oyuncular belli oldu. Teknik ekip ve yönetim tarafından bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular için, görüşmeler başladı. Gönderilecek oyuncular arasında bulunan Ozan Tufan'ı sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş'ın veya Medipol Başakşehir'in yıldızı ile takas düşünüyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 10:13
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Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

Fotomaç'ın haberine göre; Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de bu hafta Erol Bulut'un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

Samandıra'daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Bulut sistemine uymayan 'Olmazsa kayıp değil' dediği isimleri belirledi.

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Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.

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Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

İŞTE AYRILIĞI GÜNDEMDE OLANLAR
Hürriyet'in haberine göre, gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Bulut'un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen isimler şunlar;

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Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

MURAT SAĞLAM
Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası'nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.