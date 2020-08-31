Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belli oldu! Ozan Tufan'ı iki oyuncudan birisiyle takasta kullanacaklar

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de, gidecek oyuncular belli oldu. Teknik ekip ve yönetim tarafından bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular için, görüşmeler başladı. Gönderilecek oyuncular arasında bulunan Ozan Tufan'ı sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş'ın veya Medipol Başakşehir'in yıldızı ile takas düşünüyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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