Fenerbahçe’de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamayarak 1 puana razı olan Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanını kolay geçti. Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken; Dzeko ve Alikulov'un kendi kalesine attığı gollerle sarı-lacivertliler farklı kazandı.