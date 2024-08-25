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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertli ekip, Fred'in yaklaşık 30 metreden attığı golle önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada golcüsü Edin Dzeko'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı. Daha sonra Fred'le 2 gol daha bulan sarı-lacivertli ekip farkı 4'e çıkardı. Maçın 66. dakikasında Alikulov'un kendi kalesine attığı golle skor 5-0 oldu. Fenerbahçe maçı farklı kazanarak puanını 7'e yükseltti.

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:53
Fenerbahçe’de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamayarak 1 puana razı olan Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanını kolay geçti. Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken; Dzeko ve Alikulov'un kendi kalesine attığı gollerle sarı-lacivertliler farklı kazandı.

Fenerbahçe’de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Fenerbahçe’de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.

Fenerbahçe’de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

Fenerbahçe’de Fred var sorun yok! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti | Çaykur Rizespor 0 - 5 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.