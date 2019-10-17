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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu sarı lacivertli kulübe sezon başında 1 yıllık imza atmıştı. Takımdaki liderlik ve tecrübe eksikliğini gidermek için kadroya dahil edilen Emre Belözoğlu'nun performansı alkış aldı. 39 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, sarı lacivertliler yeni bir karar aldı.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:58
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