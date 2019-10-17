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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu sarı lacivertli kulübe sezon başında 1 yıllık imza atmıştı. Takımdaki liderlik ve tecrübe eksikliğini gidermek için kadroya dahil edilen Emre Belözoğlu'nun performansı alkış aldı. 39 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, sarı lacivertliler yeni bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:58
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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı

Geçtiğimiz sezon yeni yönetimle yeni bir başlangıç yapan ancak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak takımı oluşturmak için hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.

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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı

Bu doğrultuda taraftarlarını heyecanlandıran transfer hamleleri gerçekleştiren sarı-lacivertliler; başta Max Kruse, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç olmak üzere birçok isimle sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı

Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'ydu...

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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı

Geçen sezon takımda lider bir oyuncu olmamasının sıkıntısını çeken Fenerbahçe, hem bu eksikliği gidermek hem de verim alamadığı orta sahasını toparlamak için tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı

39 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha eski takımında forma giymesinin ardından futbolu bırakacağı iddia edilmişti.