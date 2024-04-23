Fenerbahçe’de eleştiri okları İsmail Kartal’ın üzerinde: Ağır çekimde hücum ediyorlar

ERMAN TOROĞLU - ARKADAN DARBE VAR, POZİSYON PENALTI

Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Dün akşamki rakibine bakarsak, sarı-lacivertlilerin ne yapıp, ne yapmadığını daha iyi anlarız. Düşünün Sivas, ilk faulünü 64'üncü dakikada yapıyor. Sivasspor rakibe en ufak bir pislik yapmıyor, yere yatmıyor. Oynayabildikleri kadar oynuyorlar.

Ancak havaları şu; "Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık." Böyle bir takıma karşı F.Bahçe'nin çok daha farklı, baskılı, istekli, verkaç yaparak, şut atarak kazanması gerekirdi. İki tane şahsi beceri şutuyla gol buldular.