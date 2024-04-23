23 Nisan 2024, Salı
Fenerbahçe'de eleştiri okları İsmail Kartal'ın üzerinde: Ağır çekimde hücum ediyorlar
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybı yaşayan sarı lacivertliler farkın 4 puana çıkmasını engelleyemedi. Bu skor sonrası köşe yazılarında eleştiri okları İsmail Kartal'ın üzerinde olurken alanında uzman isimler maçın son dakikalarında verilen ve tartışmalara neden olan penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:25
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