Fenerbahçe’de Edson Alvarez defteri kapanıyor! Opsiyon kullanılmayacak

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertli yönetim, hem yaklaşan kritik seçim öncesi hem de yeni teknik yapılanma doğrultusunda radikal kararlar almaya başladı. Bu doğrultuda, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Meksikalı yıldız Edson Alvarez ile yolların ayrılmasına kesin olarak karar verildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, futbolcuya kulüp bulması yönünde talimatı iletirken, sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun da kullanılmayacağını resmen bildirdi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvenin hemen arkasında tamamlayan Fenerbahçe'de gündem tamamen yaklaşan seçim sürecine kilitlendi.

Sarı-lacivertli camiada yönetim yarışının heyecanı yaşanırken, bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için kritik adımlar atılıyor.

Kulüp içerisinde futbolcularla ilgili değerlendirmelerin hız kazandığı öğrenilirken, takımın tecrübeli isimlerinden biriyle yolların ayrılması yönünde karar alındığı öne sürüldü.

OPSİYON KULLANILMIYOR: EDSON ALVAREZ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı. NTV Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez dönemi resmen sona eriyor.

Sezon başında orta sahaya direnç katması amacıyla kiralanan Meksikalı oyuncunun sergilediği performans teknik heyet tarafından yeterli bulunmadı.

Yönetimin, Alvarez'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı ve bu kararın oyuncunun menajerine de iletildiği öğrenildi.

ZEKİ MURAT GÖLE SİNYALİ VERMİŞTİ: "KARARIMIZI BİLDİRDİK"

Sarı-lacivertli takımda sezonun son bölümünde dümene geçen teknik sorumlu Zeki Murat Göle, Konyaspor maçı öncesinde Edson Alvarez'in kadro dışı kalmasıyla ilgili sürecin ipuçlarını vermişti.

Göle, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik" diyerek, Meksikalı futbolcunun planlar içerisinde yer almadığını net bir şekilde ifade etmişti.

TARAFTARIN TEPKİSİ VE KADRO DIŞI SÜRECİ

Edson Alvarez için kopuş süreci, Kadıköy'de oynanan Başakşehir mücadelesiyle hız kazanmıştı. Maçın son dakikalarında oyuna dahil olan tecrübeli futbolcuya, sergilediği performans nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar ıslıklarla tepki göstermişti.

Yaşanan bu gerilimin ardından teknik heyet, Alvarez'i Eyüpspor maçı kafilesine de dahil etmeme kararı aldı. Oyuncunun sezon bitmeden takımla olan bağlarının tamamen koptuğu belirtiliyor.

18 MAÇTA SADECE 1 ASİST

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Edson Alvarez, sarı-lacivertli forma altında beklenen patlamayı yapamadı.

Bu sezon toplamda 18 resmi müsabakada görev alan 26 yaşındaki orta saha, skor katkısı olarak sadece 1 asist üretebildi.

Verimlilik ve maliyet analizini yapan Fenerbahçe yönetimi, yüksek opsiyon bedelini ödemeyerek kaynakları yeni transferlere aktarma kararı aldı.

