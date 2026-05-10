Fenerbahçe’de Edson Alvarez defteri kapanıyor! Opsiyon kullanılmayacak
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertli yönetim, hem yaklaşan kritik seçim öncesi hem de yeni teknik yapılanma doğrultusunda radikal kararlar almaya başladı. Bu doğrultuda, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Meksikalı yıldız Edson Alvarez ile yolların ayrılmasına kesin olarak karar verildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, futbolcuya kulüp bulması yönünde talimatı iletirken, sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun da kullanılmayacağını resmen bildirdi.
OPSİYON KULLANILMIYOR: EDSON ALVAREZ İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı. NTV Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez dönemi resmen sona eriyor.
Sezon başında orta sahaya direnç katması amacıyla kiralanan Meksikalı oyuncunun sergilediği performans teknik heyet tarafından yeterli bulunmadı.