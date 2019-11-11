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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! İşte basına sızan o isimler

Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti, takıma takviye yapmak için devre arasını bekliyor. Sezon başında Vedat Muriç dışında gelen transferlerden pek fazla katkı alamayan sarı lacivertli takım ocak ayında önemli yıldızları Kadıköy'e getirecek. Yeni transferler için kadrodan futbolcu göndermek isteyen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler belli oldu. İşte basına sızan Fenerbahçe'deki ocak operasyonunun perde arkası...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:57
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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! İşte basına sızan o isimler

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de devre arasında ise ayrılıklar var...

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! İşte basına sızan o isimler

Teknik direktör Ersun Yanal ile fikir alışverişinde bulunan sarı-lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde 4 isimle yollarını ayırma kararı aldı. Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi.

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! İşte basına sızan o isimler

Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin ardından 3 ismi daha gözden çıkarıldı.

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! İşte basına sızan o isimler

Mehmet Ekici'ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc'ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! İşte basına sızan o isimler

Sloven yıldız, düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek için can atıyor, ancak Fenerbahçe'nin önceliği kasaya girecek para.