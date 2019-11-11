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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu! İşte basına sızan o isimler
Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti, takıma takviye yapmak için devre arasını bekliyor. Sezon başında Vedat Muriç dışında gelen transferlerden pek fazla katkı alamayan sarı lacivertli takım ocak ayında önemli yıldızları Kadıköy'e getirecek. Yeni transferler için kadrodan futbolcu göndermek isteyen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler belli oldu. İşte basına sızan Fenerbahçe'deki ocak operasyonunun perde arkası...
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:57
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