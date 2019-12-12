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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gidecek oyuncular

Fenerbahçe'yi devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik bekliyor. Teknik heyet ve yönetim, bir yandan gidecek oyuncular konusunda fikir birliğine varırken diğer yandan da yeni gelecek oyuncular üzerinde yoğun çaba sarf ediyor. Peki devre arasında Fenerbahçe'den hangi oyuncular ayrılacak? Listedeki yıldız oyuncu kim? Kanaryanın ocak ayı transfer listesinde hangi futbolcular var? İşte sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği o liste...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:56
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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gidecek oyuncular

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gidecek oyuncular

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gidecek oyuncular

Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gidecek oyuncular

Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gidecek oyuncular

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.