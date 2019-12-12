Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı! İşte gelecek-gidecek oyuncular

Fenerbahçe'yi devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik bekliyor. Teknik heyet ve yönetim, bir yandan gidecek oyuncular konusunda fikir birliğine varırken diğer yandan da yeni gelecek oyuncular üzerinde yoğun çaba sarf ediyor. Peki devre arasında Fenerbahçe'den hangi oyuncular ayrılacak? Listedeki yıldız oyuncu kim? Kanaryanın ocak ayı transfer listesinde hangi futbolcular var? İşte sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği o liste...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





