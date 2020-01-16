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Fenerbahçe'de Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyayı sallayan açıklama: Beni kovdurdun, sıra sana da geldi!

Fenerbahçe'de Damien Comolli istifa etti. İstifa açıklaması Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." denildi. Comolli'nin istifası sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Ali Koç'un sahip çıktığı Comolli, taraftarın büyük kısmı tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. İstifa haberinin ardından Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapan Tercüman Deniz Sarıtaç'tan bomba gibi bir açıklama geldi. 2019'da görevinden ayrılan Sarıtaç, kendisini Damien Comolli'nin yalanlarla kovdurduğunu söyledi. İşte Deniz Sarıtaç'ın ve Fenerbahçeli taraftarların yaptığı o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 13:24
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Fenerbahçe'de Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyayı sallayan açıklama: Beni kovdurdun, sıra sana da geldi!

Fenerbahçe'de Damien Comolli depremi yaşanıyor. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un öreve gelmesiyle birlikte Sportif Direktörlük koltuğuna oturan ve birçok transferde imzası bulunan Comolli istifa etti. Comolli'nin istifası Fenerbahçe kulübü tarafından da doğrulandı. Yapılan resmi açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." denildi. Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım gerçekleşti. Onlardan biri de uzun yıllar Fenerbahçe takımının tercümanlığını yapan Deniz Sarıtaç'tı. Sarıtaç, Comolli'ye adeta öfke kustu. Kulüpten ayrılmasını Comolli'ye bağladı.

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Fenerbahçe'de Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyayı sallayan açıklama: Beni kovdurdun, sıra sana da geldi!

COMOLLİ İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli 16 Ocak 2020 itibarıyla istifa etti. 12 Haziran'da göreve başlayan Comolli, 7 ay 4 gün görevde kaldı.

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Fenerbahçe'de Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyayı sallayan açıklama: Beni kovdurdun, sıra sana da geldi!

FENERBAHÇE'DEN COMOLLİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Sportif A.Ş'den yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." denildi.

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Fenerbahçe'de Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyayı sallayan açıklama: Beni kovdurdun, sıra sana da geldi!

ATTIĞI TWEET SONU OLDU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Falette transferinin ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Comolli Twitter hesabı açtı. Buradan bir açıklama yapan Comolli, "Ben değil, Başkan Ali Koç transfer etti. Benim bahsedilen transfer ile bir ilgim bulunmuyor" dedi.

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Fenerbahçe'de Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyayı sallayan açıklama: Beni kovdurdun, sıra sana da geldi!

Bu açıklama sonrası Comolli'nin asistanı ile yollar ayrıldı. Ali Koç, Comolli'yi Antalya'dan İstanbul'a çağırarak tepki gösterdi. Sürecin sonunda ise istifa haberi geldi.