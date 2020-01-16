Fenerbahçe'de Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyayı sallayan açıklama: Beni kovdurdun, sıra sana da geldi!

Fenerbahçe'de Damien Comolli istifa etti. İstifa açıklaması Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." denildi. Comolli'nin istifası sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Ali Koç'un sahip çıktığı Comolli, taraftarın büyük kısmı tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. İstifa haberinin ardından Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapan Tercüman Deniz Sarıtaç'tan bomba gibi bir açıklama geldi. 2019'da görevinden ayrılan Sarıtaç, kendisini Damien Comolli'nin yalanlarla kovdurduğunu söyledi. İşte Deniz Sarıtaç'ın ve Fenerbahçeli taraftarların yaptığı o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 13:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





