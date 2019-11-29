Fenerbahçe'de ayrılık! Kimse beklemiyordu... Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertlilerde beklenmedik şekilde 2 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi... Giriş Tarihi: 29.11.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:08
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istikrarsız bir profil çizen ve 12 hafta sonunda topladığı 21 puanla lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Ocak ayında başta sol bek olmak üzere birkaç takviye yaparak sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerin adı
Aleksandar Kolarov, Dario Melnjak, Vitalii Mykolenko, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Simon Kjaer gibi isimlerle anılıyor.
Kanarya'da oyuncu arayışları sürerken, sportif direktör Damien Comolli yaptığı açıklamada transfer çalışmaları ve ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami'nin durumu ile ilgili bilgi verdi.
" RAMI'NIN KONTRATINDA FESİH MADDESİ YOK"
Kulüp televizyonuna konuşan Fransız futbol adamı Rami ile ilgili yapılan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylerken, "Aslında son zamanlarda Adil Rami ile ilgili bir şeyler okudum. Kontratında bir madde olduğunu ve bu maddeye göre biz ocak ayında kendisinin kontratını feshedip yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler okudum."
"Bu haberlere dair çok fazla detay almadık. Tek duyduğum kısmı buydu ama tamamen dedikodu ve tamamen yanlış bilgi. Herhangi bir gerçeklik payı yok."