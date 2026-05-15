Romelu Lukaku için Süper Lig devleri harekete geçti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe'de seçim süreci öncesinde transfer çalışmalarında santrfor bölgesi öne çıktı. Başkan adaylarının Romelu Lukaku'yu listenin ilk sırasına aldığı öğrenilirken, Belçikalı golcü için Beşiktaş'ın da girişim hazırlığında olduğu belirtildi. Napoli'den ayrılığı gündemde olan yıldız futbolcunun yaz döneminde karar vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE HEDEF LUKAKU

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer gündeminin merkezine Romelu Lukaku yerleşti. Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecine hazırlanan başkan adaylarının, santrfor transferini öncelikli hedef olarak belirlediği öğrenildi. Haberlere göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, Belçikalı yıldızı listenin ilk sırasına aldı.

33 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Avrupa’dan farklı kulüplerle anılırken, Süper Lig ihtimali de güç kazanmaya başladı. Romelu Lukaku’nun Napoli ile yollarını ayırabileceği yönündeki iddialar transfer piyasasında dikkat çekiyor.
BEŞİKTAŞ DA TRANSFER YARIŞINDA

Romelu Lukaku için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı ekibin forvet transfer listesinde Belçikalı oyuncuya yer verdiği ve yaz transfer döneminde resmi temasların hız kazanabileceği ifade edildi.

Süper Lig'in iki büyük kulübünün aynı oyuncu üzerinde yoğunlaşması, yaz döneminde transfer rekabetinin artabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

NAPOLİ'DE AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Napoli ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Romelu Lukaku'nun ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı. Belçikalı futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Mart ayındaki milli maçların ardından takıma dönmesi gerekirken Belçika'da kalmasının, Napoli yönetiminde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin oyuncuyla ilgili yeni sezon planlamasını yeniden değerlendirdiği kaydedildi.

KARİYERİNDE AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ VAR

Profesyonel kariyerine Lierse altyapısında başlayan Romelu Lukaku, daha sonra Anderlecht, West Bromwich Albion, Everton, Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formaları giydi.

Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimleri arasında yer alan deneyimli golcü, milli formayla çıktığı 124 maçta 89 gol kaydetti. Lukaku bu sezon ise 7 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER PLANLAMASINDA SANTRFOR ÖNCELİĞİ

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması kapsamında hücum hattına yıldız bir isim kazandırılması hedefleniyor. Romelu Lukaku'nun transfer sürecinin, seçim sonrası yönetim planlamasıyla birlikte daha net hale gelmesi bekleniyor.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig kulüplerinin Avrupa pazarındaki golcü arayışlarının da hız kazanacağı değerlendiriliyor.
