Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko'nun geliş tarihi belli oldu

Jorge Jesus ile bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa'nın devlerinin kapısını çalan, sarı-lacivertli ekip her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuşuyor. Bosna Hersek Milli Takım kampında bulunan tecrübeli forvetin İstanbul'a geliş tarihi netleşti. İşte detaylar…