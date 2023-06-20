20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko'nun geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko'nun geliş tarihi belli oldu

Jorge Jesus ile bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa'nın devlerinin kapısını çalan, sarı-lacivertli ekip her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuşuyor. Bosna Hersek Milli Takım kampında bulunan tecrübeli forvetin İstanbul'a geliş tarihi netleşti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.06.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 17:55
  • 1
  • 16
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko’nun geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko’nun geliş tarihi belli oldu

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk transferini resmen açıkladı.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko’nun geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Ryan Kent'i renklerine bağladı.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko’nun geliş tarihi belli oldu

Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko’nun geliş tarihi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.