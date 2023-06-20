20 Haziran 2023, Salı
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Dzeko'nun geliş tarihi belli oldu
Jorge Jesus ile bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa'nın devlerinin kapısını çalan, sarı-lacivertli ekip her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuşuyor. Bosna Hersek Milli Takım kampında bulunan tecrübeli forvetin İstanbul'a geliş tarihi netleşti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.06.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 17:55
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