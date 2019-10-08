Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası sol bek bölgesinde büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe'de, arayışlar başladı. Yönetim, Yanal'ın elini güçlendirmek için sol bek transferine büyük önem veriyor. Yapılan çal��şmalar sonrası Ersun Yanal'ın da onay verdiği önemli bir isimle görüşme gerçekleştirildi. İşte Fenerbahçe'deki sol bek transferinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





