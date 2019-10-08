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Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası sol bek bölgesinde büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe'de, arayışlar başladı. Yönetim, Yanal'ın elini güçlendirmek için sol bek transferine büyük önem veriyor. Yapılan çal��şmalar sonrası Ersun Yanal'ın da onay verdiği önemli bir isimle görüşme gerçekleştirildi. İşte Fenerbahçe'deki sol bek transferinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:11
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Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı.

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Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda orjin sol bek kalmadı.

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Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede Nabil Dirar'ı kullandı.

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Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, Nabil Dirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı.