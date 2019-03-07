Fenerbahçe transfer bombalarını erken patlattı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi. Fenerbahçe yaz transfer dönemine bomba gibi girecek. Dünyaca ünlü iki yıldızın biletleri kesildi. Ersun Yanal isteği doğrultusunda 2 yıldızla temasa geçildi. Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan dünya yıldızları Sarı Lacivertli forma için gün sayıyor. Taraftarları sevince boğan transfer gelişmesi rakip takım tarafların da gözünü korkuttu. Özellikle Fenerbahçe'nin hücum bölgesine alacağı ünlü yıldız, her maçta defans oyuncularının kabusu oluyor. Etkili sol ayağı ile kalecilerin korkulu rüyası olan golcü oyuncu Fenerbahçe'nin yıllardır beklediği hücum oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da dikkatini çeken 2 yıldız rakip kulüpleri bir hayli zorlayacak. Kadrosuna yapacağı takviyelerle gelecek sezonu şampiyonluk parolasıyla açacak