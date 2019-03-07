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Fenerbahçe transfer bombalarını erken patlattı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi. Fenerbahçe yaz transfer dönemine bomba gibi girecek.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 11:36
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Fenerbahçe transfer bombalarını erken patlattı!

Dünyaca ünlü iki yıldızın biletleri kesildi. Ersun Yanal isteği doğrultusunda 2 yıldızla temasa geçildi.

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Fenerbahçe transfer bombalarını erken patlattı!

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan dünya yıldızları Sarı Lacivertli forma için gün sayıyor.

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Fenerbahçe transfer bombalarını erken patlattı!

Taraftarları sevince boğan transfer gelişmesi rakip takım tarafların da gözünü korkuttu.

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Fenerbahçe transfer bombalarını erken patlattı!

Özellikle Fenerbahçe'nin hücum bölgesine alacağı ünlü yıldız, her maçta defans oyuncularının kabusu oluyor.

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Fenerbahçe transfer bombalarını erken patlattı!

Etkili sol ayağı ile kalecilerin korkulu rüyası olan golcü oyuncu Fenerbahçe'nin yıllardır beklediği hücum oyuncusu olarak değerlendiriliyor.