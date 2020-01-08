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Fenerbahçe sol bek için dünya devinin kapısını çalacak!

Devre arası transfer döneminde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe ile ilgili son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Şampiyonluk yolunda Hasan Ali'nin tek başına kaldığı mevkiye, oyuncu isteyen Yanal'ın talebine olumlu yanıt veren yönetim kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi daha önce de talip olduğu ünlü sol bek için yeniden girişimlere başladı.

(fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 08.01.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 17:47
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Fenerbahçe sol bek için dünya devinin kapısını çalacak!

Fenerbahçe'de ara transfer için kollar sıvandı... Teknik Direktör Ersun Yanal, ve Comolli, ilk yarının röntgenini çekti ve takımda yetersiz bulunan bölgeler için transfer etmek istediği isimleri raporladı...

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Fenerbahçe sol bek için dünya devinin kapısını çalacak!

Bu rapor yönetime iletilirken, Finansal Fair Play kuralları göz önünde bulunduruldu ve ilk kriter 'Mailyeti uygun' isimler oldu. Gerek Türkiye'de gerek dünyanın çeşitli yerlerinde önemli isimlerle temasa geçen Fenerbahçe, savunmya dünyaca ünlü ismi getirmek için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe sol bek için dünya devinin kapısını çalacak!

Sezon başında Zanka Jorgensen ve Adil Rami gibi yıldızları kadrosuna katan sarı lacivertliler, Zanka'yı ilk 11'de değerlendirmişti. Oyuncunun verimsiz olması ve yeterli form tutamaması, bağların yavaş yavaş kopmasını sağladı.

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Fenerbahçe sol bek için dünya devinin kapısını çalacak!

Ersun Yanal, ligin son haftalarında kendi pozisyonu olmamasına karşın Zanka yerine Jailson'a görev vererek Danimarkalı oyuncuya mesaj verse de, şampiyonluk için kurulan kadroda yeterli olmadığı kanısına varıldı.

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Fenerbahçe sol bek için dünya devinin kapısını çalacak!

RAMI FORM TUTAMIYOR

Sezon başında Fenerbahçe'ye Damien Comolli referansı ile transfer edilen Adil Rami ise, büyük hayal kırıklığı yarattı... Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldıran yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerde istenileni veremedi.