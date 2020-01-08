Fenerbahçe sol bek için dünya devinin kapısını çalacak!

Devre arası transfer döneminde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe ile ilgili son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Şampiyonluk yolunda Hasan Ali'nin tek başına kaldığı mevkiye, oyuncu isteyen Yanal'ın talebine olumlu yanıt veren yönetim kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi daha önce de talip olduğu ünlü sol bek için yeniden girişimlere başladı.



(fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 08.01.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





