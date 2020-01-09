BİZE ULAŞIN
Transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor...
Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlar eksik bölgelerindeki eksiklikleri gidermek için çalışmalara başladı. Badou Ndiaye'yi renklerine bağlayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız isimle masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri.
Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:47
- 1
- 19
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
- 2
- 19
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
- 3
- 19
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
- 4
- 19
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
- 5
- 19
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!