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Transfer bombası! Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor...

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlar eksik bölgelerindeki eksiklikleri gidermek için çalışmalara başladı. Badou Ndiaye'yi renklerine bağlayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız isimle masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:47
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Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın İstanbul'a getirdiği yıldızı Trabzonspor kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilirken Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

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Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!

Sarı-lacivertli takım sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi ve ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı.

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Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!

Sezonun ilk yarısında gol yollarında etkili bir profil çizen Fenerbahçe aynı başarıyı defans hattında gösterememişti.

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Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Savunmanın ortasında istikrar sorunu yaşayan Fenerbahçe, bireysel hatalardan birçok gol yedi ve beklenmedik puan kayıpları yaşadı.