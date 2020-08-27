ANA SAYFA
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Fenerbahçe'de golcü transferi gelişmesi... Vedat Muriç'in takımdan ayrılmasına sayılı günler kala, sarı lacivertli yönetim forvet transferinde sona geliyor. Listesinde dünyaca ünlü 2 golcüyü barındıran Fenerbahçe, transeri kısa sürede açıklayacak. İşte sarı lacivertli takımın golcü listesi
Giriş Tarihi: 27.08.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 08:56
- 1
- 16
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
- 2
- 16
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
- 3
- 16
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
- 4
- 16
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
- 5
- 16
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!