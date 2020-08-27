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Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!

Fenerbahçe'de golcü transferi gelişmesi... Vedat Muriç'in takımdan ayrılmasına sayılı günler kala, sarı lacivertli yönetim forvet transferinde sona geliyor. Listesinde dünyaca ünlü 2 golcüyü barındıran Fenerbahçe, transeri kısa sürede açıklayacak. İşte sarı lacivertli takımın golcü listesi

Giriş Tarihi: 27.08.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 08:56
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Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin düğümü çözüldü. Kosovalı golcüyü uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Lazio, Sarı-Lacivertliler ile ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Lazio'nun Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı belirtilirken, resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!

20 MİLYONA YAKIN BONSERVİS

Fenerbahçe, bonuslarla birlikte Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti kasasına koyacak.

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Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Görüşmelerin uzamasındaki bir diğer sebep ise Fenerbahçe'nin Muriqi satışından elde edeceği karın %15'ini Rizespor'a ödeyecek olmasıydı.
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Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!
Fenerbahçe golcü transferinde flaş bir isme yöneldi!

TRANSFER İÇİN ELİ GÜÇLENDİ

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, ekonomik olarak da elini güçlendirirken yeni golcü transferi de merak konusu oldu.