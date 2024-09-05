05 Eylül 2024, Perşembe
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızının peşinde! Transferde Mario Lemina bombası
UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe, transferin son günlerinde de çalışmalarına devam ediyor. 13 Eylül'e kadar kadrosuna en az 1 isim daha katmak isteyen sarı-lacivertli ekip, çok konuşulacak bir hamle için uğraşıyor. Sarı-lacivertli ekibin bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'yı istediği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:33