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Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızının peşinde! Transferde Mario Lemina bombası

UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe, transferin son günlerinde de çalışmalarına devam ediyor. 13 Eylül'e kadar kadrosuna en az 1 isim daha katmak isteyen sarı-lacivertli ekip, çok konuşulacak bir hamle için uğraşıyor. Sarı-lacivertli ekibin bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'yı istediği iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:33
Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızının peşinde!

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızının peşinde!

Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızının peşinde!

Lemina'nın ise uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızının peşinde!

31 yaşındaki orta sahanın kariyer planlaması adına son transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızının peşinde!

Yönetimin, Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi noktalamak istediği iddia edildi.