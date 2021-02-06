Arda Turan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle devirmesinin ardından sarı kırmızılılar zirvenin yeni sahibi oldu. Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Arda Turan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar ve Arda Turan'ın açıklamaları...