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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arda Turan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar... Arda Turan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar... Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle devirmesinin ardından sarı kırmızılılar zirvenin yeni sahibi oldu. Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Arda Turan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar ve Arda Turan'ın açıklamaları... Giriş Tarihi: 06.02.2021 22:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 22:32
Süper Lig'in 24. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Galatasaray olurken, sarı-kırmızılıların golü yeni transfer Mostafa Mohamed'den geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu galibiyetle kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Süper Lig'in de yeni lideri olmayı başardı.
Mücadelede tansiyon zaman zaman yükselirken, ilginçler anlarda yaşandı. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisinde TV'ye yansımayan anlar...