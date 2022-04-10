10 Nisan 2022, Pazar
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın göreve gelişinden sonra üst sıralara tırmanan ve Konyaspor'un dün kaybetmesiyle birlikte 2.'lik şansı doğan Fenerbahçe, evinde Domenec Torrent'li Galatasaray'ı ağırlıyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri.
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:14
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26