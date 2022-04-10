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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın göreve gelişinden sonra üst sıralara tırmanan ve Konyaspor'un dün kaybetmesiyle birlikte 2.'lik şansı doğan Fenerbahçe, evinde Domenec Torrent'li Galatasaray'ı ağırlıyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri.

Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:14
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11’leri

FENERBAHÇE CEPHESİ
Futbolseverlerin aylarca beklediği dünya derbisi geldi çattı... Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek, büyük bir heyecan kasırgası yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11’leri

Süper Lig'de son 7 maçta 19 puan alarak şahlanan Kanarya galip gelirse ikinci sıraya yükselecek. Teknik direktör İsmail Kartal, derbide sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.



İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11’leri

ALTAY

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11’leri

OSAYI

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11’leri

KIM