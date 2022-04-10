Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın göreve gelişinden sonra üst sıralara tırmanan ve Konyaspor'un dün kaybetmesiyle birlikte 2.'lik şansı doğan Fenerbahçe, evinde Domenec Torrent'li Galatasaray'ı ağırlıyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri.