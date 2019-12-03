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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler,Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda birkaç takviyeyle takımı güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 14:50
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Fenerbahçe bombay�� patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Sezonun ikinci yarısında zirve yarışında emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya, takımda birçok değişiklik yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Miha Zajc, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar gibi isimleri satarak transfer için kaynak yaratmak istiyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, transfer gündemi ile ilgili kulüp televizyonuna konuştu.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.