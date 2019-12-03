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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler,Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda birkaç takviyeyle takımı güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
Giriş Tarihi: 03.12.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 14:50
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