Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'de sonucu merakla beklenen FB BJK derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 16.haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren mücadele öncesi ligde Beşiktaş topladığı 27 puanla üçünü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 25 puanla beşinci sırada bulunuyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 20.12.2019 02:03Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 02:05