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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'de sonucu merakla beklenen FB BJK derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 16.haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren mücadele öncesi ligde Beşiktaş topladığı 27 puanla üçünü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 25 puanla beşinci sırada bulunuyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 02:05
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'İn 16.haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ligde iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma ligdeki zirve yarışını da etkileyecek. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip de sahaya galibiyet için çıkacak. Beşiktaş ligde 27 puan kazanarak lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti ve zirve yarışında ağır yara aldı. Peki, FB BJK derbisi ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maç ıen zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı!

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte derbi İddaa oranları

Fenerbahçe: 1.90

Beraberlik: 3.00

Beşiktaş: 2.55

19 Aralık 2019 tarihi itibariyle iddaa risk yönetimi dev derbinin oranlarını değiştirdi. İşte yeni oranlar...

Fenerbahçe: 1.85

Beraberlik: 3.20

Beşiktaş: 2.90

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAX KRUSE BU MAÇTA YOK

Süper Lig'de kötü gidişe Beşiktaş derbisiyle son vermek isteyen Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak maçın kadrosu için çalışmalar çoktan başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı olan ve taraftarın tepkisini çeken Max Kruse'nin olmadığı bir 11 üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tecrübeli çalıştırıcının, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu, Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi. Tahkim Kurulu'ndan bugün iki maç ceza alması ve derbide forma giymemesi beklenen Rodrigues'in forması için ilk aday Tolga Ciğerci olarak g��rülüyor.

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ersun Yanal, Max Kruse'yi İstanbulspor maçının kadrosuna da almadı. Sarı-lacivertliler; sakatlar, cezalılar ve derbi revizyonu nedeniyle 17 kişilik kadroyla stattaydı.