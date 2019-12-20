Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'İn 16.haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ligde iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma ligdeki zirve yarışını da etkileyecek. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip de sahaya galibiyet için çıkacak. Beşiktaş ligde 27 puan kazanarak lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti ve zirve yarışında ağır yara aldı. Peki, FB BJK derbisi ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maç ıen zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı!