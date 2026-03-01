CANLI YAYIN
Fenerbahçe Beko’da zamanla yarış: Jasikevicius Dubai’de mahsur kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'ın Dubai'ye düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve bazı ekip üyeleri tatilde oldukları sırada havaalanlarındaki uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulmasıyla geçici olarak mahsur kaldı. Tüm iletişim sağlanıyor ve güvenli bir şekilde İstanbul'a dönüşleri için devlet yetkilileriyle koordinasyon sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamlesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Litvanyalı çalıştırıcının Dubai'de bulunduğu ve bölgedeki uçuş kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'ya dönüşte sorun yaşadığı öne sürüldü.

Meridian Sport'un aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulübün, Jasikevicius'un seyahat planlaması için Dubai Basketball ile temas halinde olduğu belirtildi.

Aynı haberde, Partizan forması giyen Dylan Osetkowski ve Shake Milton'ın da bölgede olduğu ifade edildi.

Devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle söz konusu isimlerin ne zaman ayrılabileceğine ilişkin net bir takvim bulunmuyor.

Alternatifler arasında kara yoluyla Umman ya da Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş seçeneğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

KULÜPTEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe BEKO sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır.

Sarunas Jasikevicius kimdir?

5 Mart 1976 tarihinde Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Sarunas Jasikevicius; oyunculuk kariyerinde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli takımın formasını giydi.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve EuroLeague efsaneleri arasına adını yazdırdı.

