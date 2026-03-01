Fenerbahçe Beko’da zamanla yarış: Jasikevicius Dubai’de mahsur kaldı

Alternatifler arasında kara yoluyla Umman ya da Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş seçeneğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

KULÜPTEN İLK AÇIKLAMA Fenerbahçe BEKO sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır.

Sarunas Jasikevicius kimdir? 5 Mart 1976 tarihinde Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Sarunas Jasikevicius; oyunculuk kariyerinde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli takımın formasını giydi.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve EuroLeague efsaneleri arasına adını yazdırdı.