Fenerbahçe Beko’da zamanla yarış: Jasikevicius Dubai’de mahsur kaldı
İran'ın Dubai'ye düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve bazı ekip üyeleri tatilde oldukları sırada havaalanlarındaki uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulmasıyla geçici olarak mahsur kaldı. Tüm iletişim sağlanıyor ve güvenli bir şekilde İstanbul'a dönüşleri için devlet yetkilileriyle koordinasyon sürüyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamlesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Yabancı basında yer alan haberlere göre Litvanyalı çalıştırıcının Dubai'de bulunduğu ve bölgedeki uçuş kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'ya dönüşte sorun yaşadığı öne sürüldü.
Meridian Sport'un aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulübün, Jasikevicius'un seyahat planlaması için Dubai Basketball ile temas halinde olduğu belirtildi.
Aynı haberde, Partizan forması giyen Dylan Osetkowski ve Shake Milton'ın da bölgede olduğu ifade edildi.
Devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle söz konusu isimlerin ne zaman ayrılabileceğine ilişkin net bir takvim bulunmuyor.