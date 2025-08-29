FENERBAHÇE AVRUPA MAÇ TAKVİMİ 2025 | Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kim? İşte maç fikstürü

Avrupa Ligi macerasına grup etabından devam edecek olan Fenerbahçe, toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak. Bunların 4'ünü iç sahada, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, grubu ilk 8 içinde bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ancak 16 ile 24. sıralar arasında yer alması halinde, bir üst tura çıkabilmek için play-off mücadelesi vermek zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni rakipleri kimler oldu? İşte merak edilen detaylar...