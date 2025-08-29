29 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Spor Galerileri FENERBAHÇE AVRUPA MAÇ TAKVİMİ 2025 | Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kim? İşte maç fikstürü

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında devam edecek. Peki 2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti? Fenerbahçe'nin yeni rakipleri kimler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:14
Avrupa Ligi macerasına grup etabından devam edecek olan Fenerbahçe, toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak. Bunların 4'ünü iç sahada, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, grubu ilk 8 içinde bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ancak 16 ile 24. sıralar arasında yer alması halinde, bir üst tura çıkabilmek için play-off mücadelesi vermek zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni rakipleri kimler oldu? İşte merak edilen detaylar...

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu

Aston Villa
Dinamo Zagreb (D)
Ferencvaros
Viktoria Plzen (D)
Nice
FCSB (D)
Stuttgart
Brann (D)

Avrupa Ligi Grup Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Avrupa Ligi'nde kura çekiminin ardından eşleşmeler netleşecek. Maçların oynanacağı tarih ve saat bilgileri kura sonrası belirlenecek. Fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. Sarı-lacivertliler bu aşamada toplam 8 maç oynayarak Son 16 Turu için mücadele edecek.