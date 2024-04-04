05 Nisan 2024, Cuma
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası hakem Arda Kardeşler'e şok eleştiri: Penaltı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, maçın hakemi Arda Kardeşler ise eleştirildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2024 10:16
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