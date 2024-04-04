Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’e şok eleştiri: Penaltı...

Tadic en kötü 90 dakikasındaydı. Top kaybı yüksekti. Üstüne basan, topu kaptı. Ne ironik ki; attığı golde de O'ndan başkası bu vuruşu yapamazdı. Büyük futbolcu olmak böyle bir şey… Maç öncesi "Sekiz de sekiz"di hedef…. Şimdi "Yedi'de yedi" oldu. "Adil rekabetin" peşinde tavizsiz bir Fenerbahçe var. İyi ki var…