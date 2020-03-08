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Fatih Terim'den penaltı isyanı!
Sivasspor - Galatasaray maçında çıkan penaltı kararı hakkında konuşan Fatih Terim, VAR sitemini eleştirdi. Penaltı pozisyonuna olan tepkisini ortaya koyan Fatih Terim, "Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 08.03.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 23:50
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