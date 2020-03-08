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Fatih Terim'den penaltı isyanı!

Sivasspor - Galatasaray maçında çıkan penaltı kararı hakkında konuşan Fatih Terim, VAR sitemini eleştirdi. Penaltı pozisyonuna olan tepkisini ortaya koyan Fatih Terim, "Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 08.03.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 23:50
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Fatih Terim'den penaltı isyanı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'den penaltı isyanı!

İşte Terim'im açıklamaları;

"Düşüncemizle, planımızla, oyun kalitemizle ilk yarıya parantez açmak lazım. 1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Sivasspor güçlü bir takım, evinde önemli bir takım, ona rağmen, yediğimiz golle ilk 10 dakikayı kenara bırakırsak, taktik performans, oyun kontrolünü elinde bulundurmak, planımıza, programımıza uygun oldu ama maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı, hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı."

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Fatih Terim'den penaltı isyanı!

"Fikstüre şöyle bakıyorum, her takımla 2 kez oynuyorsunuz. Neyin zor, neyin kolay olacağını bilemezsiniz. Seyircisiyle, etkinliğiyle, güçlü kadrosuyla Sivasspor'un maça başlaması sonrasında dışarının sesi olarak çok zor çıkılacak olarak görülse de, belki de bizim için en kolaylardan biri olacaktı. Tabela önümüzde, puanlar önümüzde, fikstürden kaçış yok, o maç, bu maç demeyeceğiz"

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Fatih Terim'den penaltı isyanı!

"Beşiktaş önemli bir rakibimiz, evimizde ağırlayacağız, arkasından başka rakiplerimizle oynayacağız. Zaten zoru da geçince mutlu sona ulaşıyorsunuz. Hiçbir ciddi başarı tesadüf olmaz. Şans, mans, oynamayınca olmaz. Bakın oynayınca pozisyona da giriyorsunuz, golleri de atıyorsunuz. Ben hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum kaybı, 2 puanımıza yazık oldu."

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Fatih Terim'den penaltı isyanı!

"BU DURUMDA VAR OLMAZ"

"Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene, bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti, onun günahı neydi?"