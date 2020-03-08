Fatih Terim'den penaltı isyanı!

İşte Terim'im açıklamaları;

"Düşüncemizle, planımızla, oyun kalitemizle ilk yarıya parantez açmak lazım. 1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Sivasspor güçlü bir takım, evinde önemli bir takım, ona rağmen, yediğimiz golle ilk 10 dakikayı kenara bırakırsak, taktik performans, oyun kontrolünü elinde bulundurmak, planımıza, programımıza uygun oldu ama maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı, hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı."