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Fatih Terim'den Madrid maçı öncesi şok karar

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçına çevirdi. Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, sahaya süreceği ilk 11'de rotasyona gidecek. Fatih Terim'in Real Madrid karşısında saha süreceği oyuncular dikkat çekti. İşte alınan bilgiye göre Terim'in Real Madrid 11'i.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:24
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Fatih Terim'den Madrid maçı öncesi şok karar

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

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Fatih Terim'den Madrid maçı öncesi şok karar

Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 haftalık beraberlik serisine son veren Galatasaray'da moraller yerinde.

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Fatih Terim'den Madrid maçı öncesi şok karar

Eksik isimlere rağmen 3 puanın yanı sıra rakip karşısında bir çok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez rakip ağlara 3 gol birden gönderdi.

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Fatih Terim'den Madrid maçı öncesi şok karar

Galatasaray forması ile ilk kez ağları sarsma başarısı gosteren Florin Andone, performansı ile teknik heyetten tam not alırken Şener, Emre Mor ve Emre Taşdemir de beğeni topladı.

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Fatih Terim'den Madrid maçı öncesi şok karar

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.