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Fatih Terim'den Madrid maçı öncesi şok karar
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçına çevirdi. Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, sahaya süreceği ilk 11'de rotasyona gidecek. Fatih Terim'in Real Madrid karşısında saha süreceği oyuncular dikkat çekti. İşte alınan bilgiye göre Terim'in Real Madrid 11'i.
Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:24
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