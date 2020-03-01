Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken taraftarlar takımı ve teknik heyeti bağırlarına basmanın planlarını yapıyor. Ayrıca tezahüratlar ve açılacak pankartlarla da hem takıma destek verilecek hem de Fenerbahçe'ye gönderme yapılacak.