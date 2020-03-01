Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i Şampiyonluk yarışında geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek, büyük bir avantaj kapan Galatasaray'da gözler Gençlerbirliği maçına döndü. Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Giriş Tarihi: 01.03.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 09:15
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in ikinci devresine yaptığı çıkış ile damga vuran Galatasaray, bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 7 maçından galip ayrılan sarı-kırmızılılar, bu seriyi Başkent ekibi karşısında da sürdürmek istiyor.
Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etti. Özellikle 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen bu galibiyet taraftarları coştururken Gençlerbirliği maçı için özel hazırlıklar yapılıyor. İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken taraftarlar takımı ve teknik heyeti bağırlarına basmanın planlarını yapıyor. Ayrıca tezahüratlar ve açılacak pankartlarla da hem takıma destek verilecek hem de
Fenerbahçe'ye gönderme yapılacak.
Üst üste 8. galibiyetine imza atarak zirve iddiası ortaya koymak isteyen Galatasaray, ayrıca ilk yarıda 0-0 berabere kaldığı
rövanşı da almak istiyor. Bu arada Gençlerbirliği'nden de geçen hafta Gençlerbirliği yenerek Başkent Ankaragücü'nü almıştı. derbisini VE ADEM SINIRDA FEGHOULI maçı öncesi Adem Büyük ile Gençlerbirliği Sofiane sarı kart ceza sınırında... İki oyuncu sarı kart görmeleri durumunda, 25. hafta deplasmandaki Demir Grup Feghouli karşısında takımını yalnız bırakacak. Sivasspor