Fatih Terim transfer harekatını başlattı! Eski öğrencisine kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Fatih Terim, 2 yıl süren bir aradan sonra tekrar takım çalıştırmaya karar verdi ve bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Şampiyonluk hedefiyle motive olan deneyimli teknik direktör, imza töreninde yaptığı iddialı açıklamalarda takımını güçlendirmek amacıyla yeni transferlere odaklandığını belirtti. Terim'in transfer çalışmaları arasında, geçmişte yönettiği oyunculardan birini takıma dahil etmek isteği de dikkat çekiyor.