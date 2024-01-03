03 Ocak 2024, Çarşamba
Fatih Terim transfer harekatını başlattı! Eski öğrencisine kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda
Fatih Terim, 2 yıl süren bir aradan sonra tekrar takım çalıştırmaya karar verdi ve bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Şampiyonluk hedefiyle motive olan deneyimli teknik direktör, imza töreninde yaptığı iddialı açıklamalarda takımını güçlendirmek amacıyla yeni transferlere odaklandığını belirtti. Terim'in transfer çalışmaları arasında, geçmişte yönettiği oyunculardan birini takıma dahil etmek isteği de dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 05:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 05:05
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