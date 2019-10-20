Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik

Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği beliremeye başladı. Andone dışında Emre Mor da verilen şansı iyi değerlendirdi.