20 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik

Salı akşamı sahasında Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray'ı, arkasından Beşiktaş derbisi bekliyor. İki kritik maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim özel taktik geliştirdi. İşte tecrübeli hocanın uygulayacağı o plan...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:48
  • 1
  • 11
Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik

Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği beliremeye başladı. Andone dışında Emre Mor da verilen şansı iyi değerlendirdi.

  • 2
  • 11
Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik

Sivasspor maçında yapılan kadro değişikliklerine bağlı olarak ortaya koyulan futbol ve alınan 3-2'lik galibiyet camiayı mutlu ederken, teknik direktör Fatih Terim'in planlarına da ışık tuttu.

  • 3
  • 11
Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik

Sivas galibiyeti, Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi Terim'in şu çıkarımlarda bulunmasını sağladı:

  • 4
  • 11
Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik

ANDONE'DEN VAZGEÇMEK YOK

Attığı 2 golle yıldızlaşan Andone skora sağladığı katkısının yanı sıra mücadelesi ile Fatih Terim'den tam not aldı.

  • 5
  • 11
Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik

Özellikle savunma ve orta sahaya verdiği katkı, sık sık geriye dönerek uyguladığı pres, fizik gücü ve mücadelesi ile dikkat çeken Rumen oyuncu Falcao takıma dönse dahi Real Madrid maçında ilk 11'de başlayacak.