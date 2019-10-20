Fatih Terim ölüm virajına girdi! İşte yeni taktik Salı akşamı sahasında Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray'ı, arkasından Beşiktaş derbisi bekliyor. İki kritik maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim özel taktik geliştirdi. İşte tecrübeli hocanın uygulayacağı o plan... Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:48
Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği beliremeye başladı. Andone dışında Emre Mor da verilen şansı iyi değerlendirdi.
Sivasspor maçında yapılan kadro değişikliklerine bağlı olarak ortaya koyulan futbol ve alınan 3-2'lik galibiyet camiayı mutlu ederken, teknik direktör Fatih Terim'in planlarına da ışık tuttu.
Sivas galibiyeti,
Real ve Beşiktaş maçları öncesi Madrid Terim'in şu çıkarımlarda bulunmasını sağladı: VAZGEÇMEK YOK ANDONE'DEN
Attığı 2 golle yıldızlaşan
skora sağladığı katkısının yanı sıra mücadelesi ile Fatih Andone tam not aldı. Terim'den
Özellikle savunma ve orta sahaya verdiği katkı, sık sık geriye dönerek uyguladığı pres, fizik gücü ve mücadelesi ile dikkat çeken Rumen oyuncu
takıma dönse dahi Falcao Real maçında ilk Madrid başlayacak. 11'de