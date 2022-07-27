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Haberler Galeri EXXEN SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları! 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

EXXEN SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları! 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

EXXEN Spor canlı izle... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, EXXEN Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar, EXXEN Spor canlı izleme yollarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları neler? 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 16:07
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EXXEN SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları! 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

EXXEN Spor canlı izleme yolları neler? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev mücadele edecek. Karşılaşmayı kazanan taraf bir üst takıma çıkmaya hak kazanacak. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. , Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları neler? 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi? İşte EXXEN Spor canlı izleme yolları...

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EXXEN SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları! 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı EXXEN Spor platformundan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşmasını canlı izleyebilmek için Exxen'e üye olmanız gerekiyor.

www.exxen.com.tr adresine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

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EXXEN SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları! 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.

Aylık (EXXEN 29,90TL + EXXEN SPOR 39,90TL) 69,80 TL

İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları:

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EXXEN SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları! 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ

Reklamlı Yıllık Paket – 24.90 (Aylık Ücret)
Reklamlı Aylık Paket – 29.90

Reklamsız Yıllık Paket – 33.25 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Aylık Paket – 39.90 TL

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EXXEN SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izleme yolları! 27 Temmuz FB Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi?

EXXEN + EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETLERİ

Reklamlı Sezonluk Paket – 54.80 TL (Aylık Ücret)
Reklamlı Aylık Paket – 69.80 TL

Reklamsız Sezonluk Paket – 64.80 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Sezonluk Paket – 79.80 TL